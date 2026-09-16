玉晶光、聯一光漲停 大立光跟著衝 光學股 iPhone 18、CPO 題材還在？

光學族群16日明顯回溫，玉晶光（3406）攻上1,005元漲停價，重返千金之列，大立光（3008）也續漲近5%、觸及6,415元，股價強勢挑戰5日線；聯一光（3441）更同步亮燈漲停，光學股成為盤面焦點。

玉晶光今日以950元開出後一路走高，開盤不到30分鐘即攻上漲停鎖死；大立光則以6,160元開高，盤中最高6,415元。除光學雙雄外，聯一光、揚明光（3504）、今國光（6209）、佳凌（4976）、先進光（3362）、亞光（3019）等同步走強，族群呈現全面偏多氣氛。

推升光學股人氣的最新題材，仍聚焦蘋果iPhone 18系列。iPhone 18 Pro及Pro Max導入可變光圈主相機，玉晶光可望受惠鏡頭單價提升；此外，市場也關注蘋果首款摺疊iPhone，法人估計玉晶光仍可望成為前置相機主要供應商。法人預估，摺疊iPhone 2026年滲透率仍低，對玉晶光營收貢獻有限，但隨出貨量提升，2027年貢獻可望逐步放大。

大立光方面，受惠iPhone新機拉貨，8月合併營收達50.12億元，月增3%，創近4個月最佳表現，市場預期9月出貨動能可望優於8月。不過，美系外資近期指出，市場對共同封裝光學（CPO）的熱度已推升光學雙雄股價及估值，相關利多部分反映在股價，因而將大立光評級由「優於大盤」調降至「中立」，但目標價反而由4,836元大幅上調至7,100元；玉晶光目標價也由425元調高至910元。

CPO則是光學族群另一項受到市場關注的新應用。包括大立光、玉晶光及中揚光（6668）均積極布局，其中中揚光針對機櫃間短距離傳輸需求，以模造玻璃技術開發光纖耦合鏡頭，目前已小量送樣美國通訊大廠，CPO新品最快可望於2027年下半年量產。

整體來看，今日光學股行情同時受到蘋果新機需求與CPO應用想像帶動，玉晶光率先攻上漲停，大立光則向5日線發起挑戰，成為觀察蘋果鏡頭供應鏈及光學新應用資金動向的兩大指標。