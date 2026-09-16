幸運兒出爐！漢測申購35萬人搶抽、中籤率0.29% 抽到賺逾260萬

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，證交所16日抽籤，總合格件數達35萬3,347件，中籤率0.29%；以16日盤中4,865元高價來計算，抽中可望獲利261.5萬元，報酬率116.22%。

漢測上櫃前的競價拍賣最低投得標價為4,138元，最高得標價格為4,568.1元，得標加權平均價格4,272.7元；公開申購作業則在16日抽籤，承銷張數1,048張，根據證交所公告統計，參與申購的筆數達38萬4,717筆，但總合格件數則略降至35萬3,347件，中籤率0.29%。

漢測寫史上最貴承銷價紀錄，每股承銷價2,250元，15日均價為4,797元， 16日以4,750元開低後走高，一度拉升至4,865元，與承銷價的價差達2,615元，以此估算的話，幸運抽中1張，潛在獲利達261.5萬元，報酬率116.22%。

漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，及半導體設備與客製化產品；過去測試設備工程服務占營收比重約34%至40%，今年第1季比重下降，並非業務轉弱，而是半導體設備及客製化產品成長更快，占比已超過5成。

漢測今年上半年營收21.84億元，營業毛利11.99億元，營業利益7.33億元，歸屬於母公司業主淨利5.84億元，每股純益21.5元。