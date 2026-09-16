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聯發科新晶片雙發 早盤漲逾3%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科資深副總徐敬全手持最新天璣9600 Pro晶片。照片/聯發科提供
聯發科資深副總徐敬全手持最新天璣9600 Pro晶片。照片/聯發科提供

晶片大廠聯發科（2454）於15日正式宣布，推出最新以台積電（2330）2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片天璣9600 Pro，以及採用3奈米製程的標準版旗艦手機晶片天璣9600M。這也是聯發科史上首次在旗艦產品發布會上，一口氣端出兩款天璣9系列晶片。該公司早盤股價漲逾3%。

聯發科天璣產品已經連六年在全球手機系統單晶片市場蟬聯市占第一，聯發科資深副總徐敬全指出，天璣9600 Pro是該系列有史以來最強大的旗艦AI行動晶片，以全面革新的AI原生架構重塑旗艦定義，性能與能效雙重躍升。至於天璣9600M則為普及化旗艦體驗而生，讓更多使用者都能享有高階流暢與AI賦能的優異體驗，並豐富旗艦細分市場的多元布局。

聯發科提到，天璣9600 Pro是採用全新的AI原生架構設計，藉台積電2奈米製程輔以與台積電設計技術協同優化（DTCO），造就突破性的性能與能效。天璣9600 Pro以全新2+3+3全大核CPU架構打造，含2個主頻達4.55GHz的C2-Ultra超大核、3個主頻為4.35GHz的C2-Pro大核，以及3個主頻為3.1GHz的C2-Pro大核，單核性能較上一代提升17％、多核性能提升15％，且多核功耗相較於上一代峰值性能節省61％。

同時，聯發科強調，天璣9600 Pro專屬的的天璣智算融合架構，透過全新的CPU與NPU深度協作，構建強大的AI運算基礎。這款晶片整合天璣雙NPU架構與代理式AI引擎，具備主動式感知與執行能力，同時兼顧系統級AI隱私安全。其第二代超能效NPU融合低功耗感測器中樞架構，功耗較上一代大幅節省40％；第10代超性能NPU 1090為複雜裝置端AI應用需求所打造，每瓦生成Token數提升55%。

另外，天璣9600M則整合旗艦級運算核心，並擁有高能效特性，ISP影像處理器結合NPU演算法加速，可提供高畫質、即時追焦影像的能力；代理式AI引擎3.0也可帶來全時感知與主動協作的AI能力。

聯發科表示，首批採用天璣9600 Pro與天璣9600M晶片的智慧型手機將於近期上市。

聯發科 晶片 天璣

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