台積電季配息每股7元 股價開低走高開盤半小時完成填息

台積電（2330）季配息，每股配發現金股利7元，16日除息，早盤以2,375元開低，小小貼息，隨後股價往上拉升翻紅至2,385元，開盤約半小時就完成填息。

台積電台積電16日除息，每股配發現金股利7元，證交易統計，因台積電除息，發行市值將減少約1,815億元，占發行量加權股價指數約55.64點；台積電ADR周二下跌1%，收在413.75美元，較台北交易溢價10.6%。

台積電昨日收2,385元，上漲5元、漲幅0.21%，成交13.48萬張、成交值322.24億元，居成交值之冠，值得注意的是，台積電近5個交易日的走勢，連續4個交易日走跌，跌破季線，昨日在除息前才翻紅。

台積電在先前的法說會釋出第3季展望，根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望， 預計第3季合併營收介於446~458億美元，中間值約季增12%；若以新台幣 32 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率65~67%、營益率56~58%；在今年整體業績展望，大幅上修全年展望，全美元營收年增略高於40%。