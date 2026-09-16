台積電首度除息7元季配息 開盤陷入貼息

台積電（2330）16日除息首度除息季配息7元，並將於2026 年10月8日發放，該次為首度除息7元，不過受國際局勢干擾開盤陷入貼息下跌至2,375元，隨後在2,385元附近整理，小漲5元，並未持續秒填息也尚未完成填息。

台積電除息比率占現股僅0.29%，填息相對難度低，不過近期國際局勢干擾與AI市場再度傳出雜音影響填息氣勢。

數據也顯示，過去台積電自2019年起改採每季配息，至2026年6月該次除息季配息6元以來28次除息皆順利完成填息，其中22次就在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日，台積電前一次6月開盤上演「秒填息」後，除息當天就填息的紀錄累計已達22次，以及第11度當天開盤秒填息。

台積電第2季仍將季配息約7元，除息交易日則為2026年12月10日並於 2027年1月7日發放。