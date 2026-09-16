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巨有今年業績看增四到五成 早盤價量齊揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
巨有董事長暨執行長賴志賢。圖／聯合報系資料照
巨有董事長暨執行長賴志賢。圖／聯合報系資料照

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有（8227）於15日應主管機關要求，公布8月每股純益為0.36元。該公司累計前八月業績表現亮眼，法人估計，其上、下半年營收比重可能相當，帶動全年業績約年增四到五成之間，可望連兩年改寫新紀錄。巨有今日早盤股價表現呈現價量齊揚局面。

巨有8月淨利1,423萬元，年減12％，每股純益為0.36元。該公司今年累計前八月合併營收為12.63億元，年增73.1％，如果上、下半年業績比重相當，全年營收可能挑戰近20億元水準，將續創歷史新高。

巨有先前提到，該公司持續布局先進製程，除了已成功切入美系客戶高階奈米製程設計導入專案，並有多項12奈米以下製程專案已陸續進入量產。同時，該公司也受惠於邊緣AI應用需求。據了解，其目前12奈米製程案件委託設計（NRE）與量產的需求動能強勁，後續業績貢獻進度視晶圓代工廠的產能支援情形而定。

巨有董事長暨執行長賴志賢認為，上半年營運成果印證該公司在先進製程設計服務市場的競爭優勢，目前其在手訂單水位持續維持高檔，並將進一步拓展美國市場客戶服務範疇，對下半年度及全年度的營運展望持續抱持樂觀態度。

巨有 業績 營收

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