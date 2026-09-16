散熱股不差 外資重申健策正向 調高奇鋐目標價

健策（3653）及奇鋐（3017）15日遭外資賣壓摜低後，16日早盤股價反彈走高；亞系重申健策正向，澳系券商調升奇鋐目標價。

亞系券商重申健策正向，因訪查通路結果為：可拆式均熱片仍按進度進行，且content value還高於預期。券商認為可拆式的能見度正在提高中，有助於在封裝過程中的翹曲控制需求，與最終加速器的散熱性能需求之間取得平衡。2026年第4季就會開始出貨，預期2027年還有獲利上修空間。

澳系券商上調奇鋐目標價，澳系券商預期ASIC液冷將於2027年大幅成長，因觀察AWS提高液冷採用率以及在Google的市占率提升，且ASP與利潤率更佳。上修2026-2028年EPS至105/183/240元，以2027年25xPE評價，同步升目標。