外資預期 MCLL 營收成長正迎來拐點 國巨卻遭降目標價

美系大行對MLCC該產業維持正向看法不變，預期營收成長正迎來轉折點，主要受到AI相關MLCC單機含量結構性變化的推動。產品組合轉向利潤率更高的AI產品，認為urata & SEMCO是最大受惠者。美系大行調升日廠太陽誘電評等，但調降國巨*（2327）目標價。

美系大行表示，國巨基本面並未改變，對 MLCC 上升週期的看法也維持不變；但認為這波價格上漲很大程度是由一次性的庫存建立所推動。接下來認為產能轉向高階的排擠效應在年底至2027年初會更明顯，支撐中低價產品報價。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為19.8/32/43.4元，以後2028年24xPE評價，同步調降目標價。