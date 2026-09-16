快訊

工程師出軌被抓包「婚前發現當喜事辦」 律師點頭：錯的婚姻更貴

伊朗曾狂轟美軍中東基地！匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

聽新聞
0:00 / 0:00

車用照明領導者 儒億9月17日股票初次上櫃前競拍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

永豐金證券輔導的儒億（6604）配合上櫃前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股7,000張，其中5,040張採競價拍賣方式承銷，投標期間為9/17~9/21，此次競拍之底價為20.00元，預計上櫃掛牌日為10/6。

儒億成立於82年1月，114年10月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣4.37億元，儒億長期深耕汽機車零組件領域，主要從事汽、機車OEM市場之車燈、電子開關鎖類與光源啟動模組等產品，暨車燈模具之設計、開發、生產及銷售業務，憑藉多年累積之技術實力與品質管理經驗，持續提供國內外客戶高品質且具競爭力之產品與整合服務。

儒億透過多年累積之光電機熱相關技術，提供產品最佳化設計，另亦有與車燈國際大廠斯坦雷技術合作，以強化研發能量；另外儒億擁有基板廠與模具廠，對車燈及電裝部品的關鍵零件如電路控制基板、光學元件與精密塑膠件等具備高度自製能力，不僅有助於穩定供應、確保品質，更能有效控管製造成本，縮短產品開發與導入時程，提升整體營運效率，由於關鍵製程掌握在自身手中，在面對客製化產品開發需求與量產切換上具備更高的彈性與反應速度。

目前儒億主要客戶涵蓋國內、日本及馬來西亞，且透過其持有50%股權之印尼合資公司AJI深耕印尼汽車OEM車燈市場，AJI營運績效逐年成長，大幅挹注儒億業外轉投資收益，印尼每千人汽車保有量僅99輛，長期成長空間顯著，藉由區域化供應鏈整合與在地化服務，提升整體營運效率與市場競爭力，東南亞車市成長潛力龐大，為儒億成長引擎之一。2026年上半年度儒億獲利創下新高，合併營收達新台幣10.8億元、年增11%；稅後淨利9,755萬元、年增149%，EPS達2.23元。

競拍 領導者 永豐金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兆捷科技通過交所董事會股票創新板上市審議

邁向資本市場新階段！星耀投控攜手國泰證券啟動 IPO 輔導

興櫃股王漢測抽中現賺200萬！專家揭「測試耗材四雄」衝擊萬金股關鍵

稜研9月22日掛牌上市 每股60元

相關新聞

貿聯2026年營運拚新高 新一代產品開始出貨

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲昨（15）日表示，搭載在輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Ribin平台的800 VDC大電流產品開始出貨。目前在高電壓領域產品非常領先，案子非常多，隨著Interplex Datacom的併購案在下半年完成，帶動產能、產品與技術三方面大躍進，本季優於第2季，全年營運再戰新高。

研華2026年全年EPS 挑戰20元

工業電腦龍頭研華（2395）今年在訂單需求強勁下，營運持續走高。展望後市，法人指出，研華訂單動能並未受到漲價影響，隨著下半年研華零組件採購狀況進一步改善，法人預估，研華下半年獲利將優於上半年，今年全年每股純益（EPS）有機會挑戰20元新高。

精元砸3.8億買聯發科股票

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（15）日公告，基於財務投資考量，近二個月累計以逾3.85億元取得聯發科（2454）計97張，每股均價3,970.57元。

友達轉投資 星耀投控邁向IPO

友達（2409）轉投資的星耀投控昨（15）日與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約，啟動資本市場布局，開啟企業發展新階段。

印能第4季營收拚新高

半導體設備廠印能科技（7734）受惠先進封裝需求維持高檔，加上傳統旺季加持，法人看好第4季營收可望再戰新高；明年隨既有CoWoS設備產能擴產、面板級封裝（PLP）設備出貨成長、抗翹曲設備搶攻新一代先進封裝應用，三大動能齊發，挹注營運續拚新高。

台灣大目標價 外資喊130元

台灣大哥大（3045）獲利亮眼，拿下電信每股獲利王寶座，近期外資調高目標價，上看130元，激勵股價創新高；另一方面台灣大積極布局虛擬資產，總經理林之晨認為，台灣目前虛擬資產滲透率僅約5%，目標在2030年讓台灣成為數位金融樞紐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。