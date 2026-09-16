車用照明領導者 儒億9月17日股票初次上櫃前競拍

永豐金證券輔導的儒億（6604）配合上櫃前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股7,000張，其中5,040張採競價拍賣方式承銷，投標期間為9/17~9/21，此次競拍之底價為20.00元，預計上櫃掛牌日為10/6。

儒億成立於82年1月，114年10月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣4.37億元，儒億長期深耕汽機車零組件領域，主要從事汽、機車OEM市場之車燈、電子開關鎖類與光源啟動模組等產品，暨車燈模具之設計、開發、生產及銷售業務，憑藉多年累積之技術實力與品質管理經驗，持續提供國內外客戶高品質且具競爭力之產品與整合服務。

儒億透過多年累積之光電機熱相關技術，提供產品最佳化設計，另亦有與車燈國際大廠斯坦雷技術合作，以強化研發能量；另外儒億擁有基板廠與模具廠，對車燈及電裝部品的關鍵零件如電路控制基板、光學元件與精密塑膠件等具備高度自製能力，不僅有助於穩定供應、確保品質，更能有效控管製造成本，縮短產品開發與導入時程，提升整體營運效率，由於關鍵製程掌握在自身手中，在面對客製化產品開發需求與量產切換上具備更高的彈性與反應速度。

目前儒億主要客戶涵蓋國內、日本及馬來西亞，且透過其持有50%股權之印尼合資公司AJI深耕印尼汽車OEM車燈市場，AJI營運績效逐年成長，大幅挹注儒億業外轉投資收益，印尼每千人汽車保有量僅99輛，長期成長空間顯著，藉由區域化供應鏈整合與在地化服務，提升整體營運效率與市場競爭力，東南亞車市成長潛力龐大，為儒億成長引擎之一。2026年上半年度儒億獲利創下新高，合併營收達新台幣10.8億元、年增11%；稅後淨利9,755萬元、年增149%，EPS達2.23元。