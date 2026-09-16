桂盟將私募現增450萬股

看好自行車產業需求回升趨勢明顯，桂盟（5306）董事會昨（15）日通過決議，擬以私募方式辦理現金增資普通股450萬股，引進策略投資人，並將於11月5日舉行股東臨時會來核准本次私募增資案。

桂盟表示，本次預計所選擇之策略投資人，是以產業中的領導廠商為主，加強與策略投資人合作，藉其本身在產品、技術、品牌知名度或全球通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，與公司共同擴大產品線、提高技術、改良品質、降低成本、增進效率等效益。

隨著自行車產業復甦，桂盟今年上半年營收與營業利益雙雙成長10%。累計前八月營收成長11%。

事實上，自行車龍頭大廠巨大集團已連續四個月營收較去年同期成長，產業復甦的意味相當明確，從第2季開始，巨大隨著新車上市效益逐步發酵及市場需求穩健回升，營運動能強勁反彈，單季營收重返成長軌道。