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遠雄北士科建案創佳績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

輝達進駐帶動北士科房市旺，遠雄（5522）布局北士科有成，旗下新案「遠雄明玥」逆勢創佳績，據實價登錄，已揭露達135筆，成為今年台北市成交最亮眼建案之一，最高每坪成交單價達126.76萬元。遠雄表示，該案目前已售近八成，將陸續揭露，目標今年完銷。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，在輝達、科技大廠等進駐下，北士科已經躍為非常黃金的區域，而「遠雄明玥」位在北士科新洲美段，總銷約89億元，擁2,000坪基地，卻僅規劃一棟，建蔽率僅16％相當難得，也吸引不少科技、醫生等買盤，該案預計2029年完工。

針對近期房市表現，張麗蓉表示，目前仍是個案表現的狀態，整體市場呈現K型化，有產業議題、地段佳、產品定位明確的個案銷售表現就會不錯，像是北士科就是最好的例子，且在房市買氣偏冷的狀態下，更回歸產品競爭力，比得更加細微。

談到明年房市，張麗蓉認為，從2024年歷經打房逾兩年，市場已回歸穩定，預期最快明年下半年市場表現就會比較明朗。

法人表示，近期股市大漲，部分資金獲利後有移轉到台北高總價住宅上，尤其是具有科技題材、品牌建商的個案表現尤為突出。

遠雄表示，今年以來新案的銷售率，來客、成交量都有明顯回升。

北士科 遠雄 建案

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