千附精密量子題材 增溫

輝達（NVIDIA）擴大量子運算布局，積極擴展CUDA-Q搶攻容錯量子運算，業界預期，相關軟體平台的建置，將加速量子電腦產業發展，亞洲唯一具備量子系統與超低溫系統承載量能的千附精密（6829）可望因此受惠。

輝達宣布在CUDA-Q開源平台新增「CUDA-Q Logical」協調層，讓研究人員能以開放、可程式化及可驗證的方式，設計與測試容錯量子運算應用。費米國家加速器實驗室導入後，已將相關演算法開發時間由五個月縮短至三周，速度提升七倍。

目前，千附精密主要深耕量子運算硬體所需的超高真空及極端低溫等物理環境建置，而輝達推出的是上層軟體與模擬協調平台。

千附精密不諱言，軟體平台的演進，能有效協助業界與客戶加速錯誤修正及系統模擬的研發進程。當軟體生態加速整體量子運算邁向商業化落地時，對於底層關鍵物理設備的需求，也將帶來中長期的正面助益。

千附精密近幾年持續深耕高真空腔體特殊銲接、超精密加工與超低溫密封等關鍵技術，在表面處理潔淨度與精密銲接工藝上，已構築顯著的競爭壁壘。

目前，千附精密是亞洲唯一具備量子系統與超低溫系統承製量能的廠商，成功打破過去由歐洲獨占的格局。繼今年第1季交付首套「量子電腦超低溫真空腔體設備」後，8月也已順利完成第二套產品出貨。

值得注意的是，千附精密嘉義馬稠後新廠已訂第4季啟用，千附精密表示，目前客戶正優化產品設計，第二代規格定案後，將開啟更具規模的長期商機。

千附精密表示，新廠投產後，可大幅擴充高精密腔體與核心零組件產能。