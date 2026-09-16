全球傳動（4540）搶攻AI新商機，CPO設備零組件已切入國內指標供應鏈，人形機器人產品則進入送樣驗證，預計明年貢獻營收。伴隨既有傳動元件訂單回升、江蘇新廠投產，營運將形成「本業復甦、CPO放量、機器人接棒」三大成長動能。

全球傳動今年將產品布局延伸至CPO設備與人形機器人，其中CPO產品已開始供應國內指標設備廠所需的微型研磨滾珠螺桿及單軸機器人，並規劃在樹林廠增添生產設備，擴大相關產品產能。相較仍在驗證階段的人形機器人，CPO已率先進入實際供貨，將成為較早挹注營運的新產品線。

在人形機器人領域，全球傳動鎖定高精度線性傳動及微型化零組件，產品涵蓋上肢、下肢線性致動器，以及靈巧手使用的微型滾珠螺桿。其中，下肢驅動系統採用八組線性致動器，產品定位也由傳統線性滑軌、滾珠螺桿，進一步延伸至人形機器人的「肌肉」與「關節」。

全球傳動將2026年定位為產品驗證及客戶送樣測試年，預計2027年下半年開始貢獻營收。因應未來訂單需求，公司同步評估機器人產線及設備投資，CPO與機器人兩條新產品線均已納入資本支出規劃，顯示布局正由研發階段逐步走向量產準備。

新事業加速推進之際，全球傳動本業也明顯回溫。目前接單能見度已延伸至明年第1季，部分滾珠螺桿訂單甚至排至明年第2季；線性滑軌交期達3.5至四個月，滾珠螺桿交期更超過六個月，訂單及交期同步拉長。

為消化訂單，全球傳動上半年已增補逾百名人力，目前線性滑軌及滾珠螺桿稼動率均超過85%，透過加班、提升生產效率及中國大陸廠區支援擴大供貨。美國子公司也將增加經銷商、充實庫存品項，並縮短客製化產品送樣時間，強化海外接單能力。

全球傳動江蘇新廠預計今年底完工、明年第1季投產，主要生產螺帽、滑塊及滑軌等產品，初估可增加約30%產能，成為承接訂單與擴大市場占有率的重要支柱。

此外，全球傳動大溪6,000坪廠房土地處分案已有多組買方洽詢，預計今年底完成。若順利處分，除可活化閒置資產，也有助支應CPO、人形機器人投資。隨本業轉盈、新產能開出及兩大新事業接棒，全球傳動營運正進入新一輪成長周期。