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友達轉投資 星耀投控邁向IPO

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）轉投資的星耀投控昨（15）日與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約，啟動資本市場布局，開啟企業發展新階段。

未來將透過強化公司治理、提升營運透明度及整合資本市場資源，持續擴大能源資產及能源服務版圖，朝「擁有電力資產的科技公司」定位邁進；目標於2028年進入資本市場。

星耀投控成立於2025年，由友達、富邦人壽及台灣人壽等三大產業龍頭共同設立，結合能源科技與電力資源，透過達耀科技與星耀能源雙引擎布局，致力打造以「全方位能源整合解決方案」為核心的能源服務平台。

星耀投控董事長暨執行長林恬宇表示，啟動上市輔導不僅是企業發展的重要里程碑，更代表將以更高標準落實公司治理及永續經營。面對全球能源轉型、AI應用發展及企業淨零需求成長，星耀將在國泰證券協助下持續精進經營體質。

林恬宇指出，未來將以既有能源資產為核心支柱，聚焦能源基礎建設、電力韌性及智慧能源三大服務範疇，積極布局儲能系統、分散式能源、智慧能源管理平台，以及SOFC（固態氧化物燃料電池）、ORC（有機朗肯循環）等前瞻能源技術，逐步建構涵蓋發電、儲電、售電及智慧能源管理的一站式能源整合服務生態系。

IPO 國泰 友達

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