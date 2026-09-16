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研華2026年全年EPS 挑戰20元
工業電腦龍頭研華（2395）今年在訂單需求強勁下，營運持續走高。展望後市，法人指出，研華訂單動能並未受到漲價影響，隨著下半年研華零組件採購狀況進一步改善，法人預估，研華下半年獲利將優於上半年，今年全年每股純益（EPS）有機會挑戰20元新高。
法人指出，受零組件成本大漲影響，導致研華今年第2季毛利率降至37.68%，GPU、CPU、MLCC、記憶體、PCB等成本壓力較重，惟研華目前採購狀況已較第2季改善，預期第3季毛利率將大致持平上季表現，長期毛利率則看回升至39~40%區間。
法人表示，研華訂單需求並未受到漲價影響，預估在訂單動能續強，加上零組件採購狀況改善下，下半年獲利將優於上半年，全年EPS有機會挑戰20元新高。
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