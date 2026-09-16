台灣大目標價 外資喊130元

台灣大哥大（3045）獲利亮眼，拿下電信每股獲利王寶座，近期外資調高目標價，上看130元，激勵股價創新高；另一方面台灣大積極布局虛擬資產，總經理林之晨認為，台灣目前虛擬資產滲透率僅約5%，目標在2030年讓台灣成為數位金融樞紐。

台灣大昨日上漲2.5元，漲幅2.06%，收124元，創下新高；近期積極公開收購精誠持股，精誠昨日上漲2.5元，收190元。

台灣大上半年每股純益達2.86元，居電信三雄之冠，高於中華電信的2.68元及遠傳的2.14元，台灣大目前本益比約22.6至23.5倍，低於中華電信約27倍。

外資券商紛紛調高台灣大評等及目標價，目標價來到120元至130元，同時吸引外資連續買超。

隨營運表現亮眼，台灣大日前也調高獲利展望，在不計入精誠資訊收購案影響下上修全年獲利展望，合併營業利益年增幅由原估1%至2%上修至7%至9%。

近期台灣大積極布局虛擬資產，旗下富昇數位打造虛擬資產交易所TWEX，林之晨身兼富昇數位董事長，應邀參加台灣年度以太坊開發者大會。

林之晨認為，虛擬資產正從投資工具走向數位金融基礎設施，台灣已站在這波變革的交叉點，目前台灣虛擬資產滲透率僅約5%，但外貿、金融與人才條件已逐步到位，現在正是關鍵時刻，應從「數位資產儲備」、「DeFi應用」走向「金融基礎設施上鏈」，目標在2030年讓台灣成為數位金融樞紐。

台灣大指出，今年已將TWEX全面開放全民使用，並透過Liminal切入法人市場，從一般用戶與企業兩端推進Web3服務。