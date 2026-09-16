貿聯2026年營運拚新高 新一代產品開始出貨

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲昨（15）日表示，搭載在輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Ribin平台的800 VDC大電流產品開始出貨。目前在高電壓領域產品非常領先，案子非常多，隨著Interplex Datacom的併購案在下半年完成，帶動產能、產品與技術三方面大躍進，本季優於第2季，全年營運再戰新高。

梁華哲昨天出席2026「哈佛商業評論」20周年管理年會，並參加高峰對談。他在會後接受訪問時，作出以上表示。他表示，貿聯在輝達新一代電源架構處於非常領先的地位，是主要的合作夥伴，輝達先前兩代的架構，貿聯都是主要夥伴，開發過程確實辛苦，但客戶經常有新的想法，供應鏈就要隨時配合推進。

他指出，貿聯在6月宣布併購新加坡的Interplex Datacom，就是考慮到擴增大電流產品的產能，併購新加坡公司是最快的，產能馬上可以拉上來；而且Interplex Datacom還有許多不同客戶，及多元應用的產品，現在案子非常多。隨著資料中心的電壓愈來愈高，也顯現公司的技術差異化。

他強調，這次併購在技術上有互補，但最重要的是產能快速加入。本來貿聯打算在馬來西亞自己擴建產能，但併購案順利完成加入後，直接有現成產能可用，包含在中國大陸，包含越南、泰國、馬來西亞的產能都可以直接用得上。

隨著輝達800 VDC的電力升級，貿聯也出貨升級的連接器、連接線、電源機架（Power Shelf）、電源匯流排（Busbar）等產品，因應面積縮小但又要大電流的趨勢，散熱將成關鍵，也配合兩大陣營提供液冷解決方案。

針對第3季展望，他看好應該優於第2季，全年應該再戰新高。希望今年的天花板是明年的地板，因為有許多新的案子進來，應該說整個動能相當不錯，併購案今年會完成，會有新的效益。