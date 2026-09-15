鈺法先進製程擴建與CaaS訂閱制發酵 看旺下半年與未來五年

全球先進製程微汙染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥企業（7909），今（15）日召開法人說明會。受惠於晶圓代工龍頭客戶先進製程新廠持續擴建，以及先進封裝與記憶體大廠對高階過濾方案的強勁需求，下半年高階一次性濾網與高毛利再生型濾網持續出貨，帶動產能利用率提升與產品組合優化，營收與獲利將顯著優於上半年，呈現「節節高升」格局。

展望中長期營運，鈺祥緊扣大客戶2奈米及埃米世代擴產腳步，深化「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」並加速拓展液體過濾第二成長曲線，設定中長期再生型濾網營收占比突破50%之目標，搭配穩健的50–70%高配息率與季配息政策，全力為股東創造長遠的投資價值。

鈺祥經營團隊指出，晶圓大客戶先進製程新廠建置與裝機陸續啟動，已成為驅動一次性與再生型濾網成長的強勁引擎。隨著高階一次性濾網出貨量逐月跳增，公司同步推動業界首創的「再生濾網租賃制」，推升再生型濾網於既有廠區及2奈米以下新建廠區的滲透率，精準對接半導體產業永續減碳與零廢棄需求。一次性與再生型兩大產品線精準銜接晶圓廠全生命週期、相輔相成，搭配年底再生型濾網營收占比穩站雙位數以上，可望驅動毛利率於2026年底邁向歷史新高，奠定公司長期獲利持續成長的堅實基礎。

同時，鈺祥積極布局液體過濾「第二成長曲線」，於本月SEMICON Taiwan展出高階液體過濾產品，將防護版圖從氣態全面延伸至液態，隨客戶驗證與各製程節點需求升級逐步推進，挹注新一波成長動能。

展望未來五年，鈺祥經營層對營運前景維持高度樂觀。公司將緊隨客戶全球擴廠腳步，深化在地化服務與海外營運布局，中長期以再生型濾網營收占比超越50% 為目標，持續驅動產品組合優化與毛利率擴張。在營收與獲利規模顯著擴大、締造充沛自由現金流的同時，鈺祥承諾維持穩健的50–70%高配息率及季配息政策，持續與全體股東共享企業長期成長的紅利。