伺服器代工大廠緯穎（6669）宣布，於美國時間14日在德州舉行新廠開幕典禮。緯穎德州一廠已於2025年底開始量產出貨，預計二廠2027年第2季投入量產，整體投資額逾16億美元（逾新台幣510億元）。

緯穎董事長洪麗寗表示，德州廠將提供先進伺服器機櫃的生產製造能量，成為緯穎在美國AI與雲端基礎設施的重要據點。該公司將持續攜手全球夥伴，敏捷的回應快速增長的市場需求，共同迎接AI基建的下一階段成長。

緯穎德州廠第一棟廠房面積約39.3萬平方英尺，2025年啟動建廠，2025年底即開始出貨，現已進入量產；第二棟廠房面積約47.6萬平方英尺，預計2027年第2季開始投入生產。整體園區規劃涵蓋既有建物及未來擴建廠房，長期總建築面積預計超過170萬平方英尺。