受惠晶圓代工龍頭客戶先進製程新廠持續擴建，及先進封裝與記憶體大廠對高階過濾方案需求強勁，鈺祥（7909）昨（15）日於法說會表示，樂觀高階一次性濾網與高毛利再生型濾網出貨，將帶動產能利用率提升與產品組合優化，預期下半年營收、獲利將顯著優於上半年。

鈺祥是全球先進製程微汙染防治（AMC）濾網龍頭，公司看好後市將「節節高升」。

展望後市，鈺祥強調，緊扣大客戶2奈米及埃米世代擴產腳步，深化「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」並加速拓展液體過濾第二成長曲線，設定中長期再生型濾網營收占比突破50%的目標。

鈺祥透露，晶圓代工大客戶先進製程新廠建置與裝機陸續啟動，已成為驅動一次性與再生型濾網成長的強勁引擎。隨著高階一次性濾網出貨量逐月跳增，鈺祥同步推動業界首創的「再生濾網租賃制」，推升再生型濾網於既有廠區及2奈米以下新建廠區的滲透率，精準對接半導體產業永續減碳與零廢棄需求。

鈺祥指出，一次性與再生型兩大產品線精準銜接晶圓廠全生命周期、相輔相成，搭配年底再生型濾網營收占比穩站雙位數以上，可望驅動毛利率於2026年底邁向歷史新高，奠定長期獲利持續成長的堅實基礎。

鈺祥並積極布局液體過濾「第二成長曲線」，已於9月半導體展展出高階液體過濾產品，將防護版圖從氣態全面延伸至液態。隨客戶驗證與各製程節點需求升級逐步推進，挹注新一波成長動能。

展望未來五年，鈺祥經營層對營運前景維持高度樂觀，將緊隨客戶全球擴廠腳步，深化在地化服務與海外營運布局。