靶材大廠鑫科（3663）半導體前段製程靶材與面板級扇出型封裝（FOPLP）載具布局報捷，出貨喊衝，前段製程高純度靶材已送樣客戶驗證，FOPLP載具則打入美系終端大廠供應鏈、圓形晶圓載具也擴大供貨封測業者，營運成長動能看旺。

鑫科表示，送樣前段製程高純度靶材已進入最後驗證階段，並同時展開策略聯盟模式，期待挹注明年營收，半導體靶材挑戰雙位數增長。

先進封裝領域亦迎來重大斬獲，鑫科指出，布局FOPLP金屬載具傳出捷報，美系終端大廠自建產線已完成設備進駐，鑫科小量出貨送樣通過嚴格驗證，第4季將積極洽談後續訂單量。

法人分析，美系客戶產線規模更勝以往代工廠，且鑫科與子公司中鋼精材串製程綜效，隨著終端直接拉貨，明年相關出貨量可望迎來顯著放量。

鑫科並進一步由過往面板級封裝的方形載具，延伸拓展至市場需求量更大的圓形金屬載具，成功擴大載具產品組合。鑫科透露，整體市場用量規模龐大，隨著客戶端產線陸續上線採用，將為整體營運挹注穩定增長動能。

生醫材料布局方面，鑫科攜手國內硼中子捕獲治療（BNCT）設備廠禾榮科亦展現具體成效。鑫科為禾榮科特定關鍵材料的獨家供應商，受惠客戶在兩岸醫療治療設備市場拓展順利，帶動相關材料拉貨動能增溫。鑫科指出，該產品目前訂單能見度已直達2028年。