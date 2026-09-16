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金寶新品 三箭齊發

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北報導
金寶董事長許介立。記者曾學仁／攝影
金寶董事長許介立。記者曾學仁／攝影

金寶（2312）昨（15）日於法說會表示，AI電源、量子電腦、衛星等產品線新品三箭齊發，營運動能看俏。

其中，單體及抽屜式電源模組等AI伺服器電源產品第4季試產，第一代量子位元控制系統10月底至11月初展開系統連線測試，後續將逐步擴大量子位元控制規模，並進入下階段布局，衛星產品線則與韓國廠商重啟合作案。

在電源相關產品線細節方面，金寶說明，與同集團電源廠康舒合作開發的充電樁，目前第一代產品已進入量產，第二代新產品第4季量產，明年還會有更多合作，包含AC／DC等不同種類充電樁。

至於傳統伺服器和企業等級電源設備，以及通訊電源模組，目標第4季進入量產階段；AI伺服器電源新產品則會開始試產。

談到量子電腦布局，金寶表示，今年上半年已開發出第一代單機量子位元控制系統，主要針對脈衝波的生成或接收的部分，預計第4季展開軟硬體驗證。

金寶透露，正進行第一代單機量子位元控制系統樣品機建置，並將其連接到超低溫系統進行測試，完成所有的規格的驗證，預計2027下半年將從單機擴展到系統櫃及整機架構，與整個量子電腦進行結合。

金寶並重啟先前暫停發展的低軌衛星業務，已於下半年開始投入新案，將參與台亞衛星與韓國企業的合作案，同時從原先低軌的架構調整為多軌，以低、中、高軌間的轉換做為基礎架構啟動專案。

回顧第2季營運，金寶指出，上季營收成長有部分來自於材料漲價，與去年相比，儲存設備客戶考量稅務影響，交易方式從buy and sell改成了客供，導致營收下滑，與材料漲價部分互相抵銷後，第2季營收年成長率仍達到5.4％左右。

展望第3季，金寶表示，穿戴式消費性產品受客戶季節性行銷策略影響，預計出貨量將大幅增加，回補部分營收。另外，畜牧智慧項圈也在今年迎來爆量出貨潮，抵銷交易模式對營收的影響。

金寶 充電樁 康舒

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