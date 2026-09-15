泰合血栓藥 拚美國取證

泰合（6467）將於今（16）日舉辦上市前業績發表會，預計10月下旬掛牌。董事長李世仁表示，抗血栓口溶膜新藥BEQIA（TAH3311）力拚明年4月22日取得美國藥證，鎖定年逾292億美元（約新台幣9,300億元）的市場。

泰合聚焦505(b)(2)新劑型新藥與困難學名藥。BEQIA主成分Apixaban為全球市場規模最大的小分子藥物之一，泰合透過劑型創新，開發全球首款專為吞嚥困難患者設計的Apixaban口溶膜。截至今年8月，公司已在全球申請55件藥品專利，取得39件核准。

李世仁指出，美國去年確診心房顫動成人約1,055萬人，其中65歲以上占75%。高齡、失智及中風後患者多屬吞嚥障礙高風險族群，潛在市場每年約110億至164億美元。

現行抗血栓錠劑若磨粉或透過鼻胃管給藥，可能出現劑量不精準問題。BEQIA可在口中快速崩解、無須飲水，有助降低噎嗆風險及給藥誤差，解決高齡患者服藥痛點。

泰合的核心技術為自主開發的經上皮傳輸系統（TDS）平台，橫跨透皮貼片與透黏膜薄膜，整合促滲、成膜、微乳化、遮味以及多層結構製程，可以依照不同的藥物特性快速開發新劑型。

其他產品方面，泰合正開發小兒過動症貼片TAH9901、過動症口服液TAH9922，以及具「口中速崩、體內緩釋」特性的長效抗血栓口溶膜TAH3341。化療止吐口溶膜TAH4411已取得日本核准並上市，TAH9922美國市場權利則授權比利時藥廠Hyloris。

在委託開發暨製造服務（CDMO）方面，泰合已完成兩家美國藥廠委託案，並推進全球前十大藥廠合作案，藉新藥授權與CDMO業務擴大營運動能。