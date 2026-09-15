捷流接單 看到明年Q1

AI基建與半導體擴廠需求升溫，國內閥門龍頭捷流閥業（4580）接單能見度已達明年第1季，部分半導體相關訂單更一路延伸至2028年，成為未來營運最強支撐。

捷流表示，半導體先進製程、高科技電子廠務建置及AI供應鏈投資持續擴大，帶動球閥、蝶閥、控制閥等工業閥門需求增溫。目前半導體及高科技電子產業接單動能保持成長，出貨表現穩健，顯示相關業者擴廠腳步未停歇。

半導體廠務系統對閥門的穩定度、耐用性、品質一致性及交期要求嚴格，供應商必須具備客製化設計與工程應用能力，認證及導入門檻也高。捷流憑藉多年製造經驗與實績，持續擴大半導體及高科技電子市場布局，並藉由長單提高營運能見度。

除半導體產業外，捷流也積極分散應用市場，產品涵蓋石化能源、船舶、水處理及一般工業。各產業景氣循環與投資周期不同，公司可依市場需求調整接單結構，提高產能利用率及營運韌性。

船舶市場也成為下一波成長動能。隨全球能源轉型、減碳政策及環保法規持續升級，船舶業者加快導入節能與排放管理設備，捷流將深化船舶壓艙水處理、排煙脫硫等環保系統應用，爭取法規升級帶來的閥門需求。

營收方面，捷流8月合併營收2.13億元，月增4.1%、年增19.7%，創近14個月新高；累計前八月合併營收15.86億元，年增4.6%。公司對後續營運持審慎樂觀看法，半導體長單、AI基建投資及船舶減碳需求，將成為推動營運成長的三大引擎。