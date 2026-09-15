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富喬物業16日登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，富喬物業（7432）產業類別為其他，將於今（16）日登錄創櫃板，將是今年來第11家登錄創櫃板的公司。

根據櫃買中心資料顯示，富喬物業公司主要從事住宅租賃管理服務的包租代管業務，即該公司向房東長期包租整棟或整層的不動產，將其設計隔間或整修後，再轉租與房客承租，整合房東與租客的需求，提供住宅租賃管理服務。

富喬物業公司採一站式管理服務，從租賃媒合、合約管理及房屋維護，提供詳細物件資訊與完備修繕服務，建置租屋交易的管理制度。該公司提供不動產租賃自動化管理平台，讓租客能線上完成看房、簽訂合約等作業，同時租客修繕報修也能即時申請，隨時掌握處理動態，並可透過雲端儲存電子化合約與自動化帳單，以多元租金繳納方式收取租金收入，導入電子化作業系統，打造高效、貼心的租賃管理體驗。

富喬 創櫃板 櫃買中心

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