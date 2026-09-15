台積電、利奇、材料今除息

臺灣證券交易所昨（15）日公告，台積電（2330）、利奇、材料*-KY等上市股票今日將進行除息交易，其中，台積電發行市值將減少約1,815億元，合計三檔除息後，加權股價指數將蒸發約56.5點。

證交所指出，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站首頁／市場公告／除權除息及「基本市況報導」的市場公告。

證交所自編發行量加權股價指數基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數連續性，計算公式為所有採樣股票總發行市值除以當日基值再乘上100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，不影響股價指數；但採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，發行股數不變，股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同影響。