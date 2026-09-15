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新紡雙引擎 衝刺營運
新紡（1419）昨（15）日舉行法說會，零售及團體制服業務加速擴張，其中SUPERGOLF門市增至15家，近期十大團服訂單合計近2億元，雙引擎逐步壯大。
新紡持續深耕機能布料市場，產品涵蓋運動、戶外及流行服飾布料，客戶包括Nike、adidas、Puma、New Balance、lululemon、Alo、Gymshark、The North Face、Columbia及Patagonia等國際品牌。持續參加美國、歐洲及日本專業展會，擴大產品推廣及接觸客戶。
零售事業版圖同步擴張，目前旗下擁有ARTIFACTS、ART HAUS、ASPORT及SUPERGOLF等品牌。其中，ARTIFACTS鎖定時尚服飾市場，在台中以北設有六家門市；高階精品品牌ART HAUS全台共有五家門市；ASPORT主攻運動時尚市場。
成長較快的SUPERGOLF鎖定高爾夫商機，整合Titleist、TaylorMade、adidas、Puma及MARK & LONA等品牌，已設立15家門市，並透過Outlet及品牌獨立專櫃擴大通路，帶動零售事業規模持續增加。
團體制服業務成新成長動能。新紡近期接案橫跨海運、航空、金融、百貨及醫療等業，揭露的十大團服案件金額合計近2億元，其中海運公司制服案金額7,226萬元居冠，航空公司制服案4,992萬元居次。
新紡並搶攻永續制服市場，推出ISP永續制服專案，以回收寶特瓶製成機能布料，縫線、鈕扣、拉鍊、標籤及織帶等配件也全面採用聚酯材料，使整件制服可達100%回收。
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