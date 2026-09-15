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信驊拉回即是買點？外資驚天喊出新高價 股價潛在漲幅逾五成

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股股王信驊（5274）近日股價雖回檔修正，不過突出的基本面前景，仍獲得外資圈一致激賞。其中大和資本在最新出具的個股報告中指出，信驊受惠代理型 AI前景看好，出貨強勁成長，因此建議「買進」、目標價大升至26,660元。

大和資本指出，代理型 AI 自 2026 年初以來，已成為推動常規伺服器終端需求的催化劑。預估2026 年通用伺服器（包含 AI 與非 AI）的遠端伺服器管理晶片（BMC）出貨量將年增約 50%。

此外，信驊最新的 2026 年第4季銷售指引為 66 至 68 億新台幣，隱含單季常規伺服器BMC 出貨量約為 1,200 萬顆。以此計算，大和資本預估信驊2027年常規伺服器BMC 總出貨量應接近 5,000 萬顆，遠高於先前估計的 3,610 萬顆。

而在通用伺服器領域，大和資本預估信驊的 BMC 出貨量將在 2027 年升至 2,700 萬顆，遠高於2026 年預估的 1,800 萬顆，以及2025 年的 1,300 萬顆。

鑑於終端需求強勁，大和資本預期信驊正考慮自 11 月起再次調整價格以反映額外的封裝成本，因此上調了 2026 年第4季起毛利率以及後續獲利預估。

大和資本估計信驊2026-2028 年每股稅後純益（EPS）上調 9%-36%，以反映更高的 BMC 出貨量假設；2025-2028 年預估 EPS 年複合成長率 （CAGR） 達 83%，本益成長比（PEG Ratio）僅為 0.8，顯示目標本益比並不昂貴。

因此大和資本維持信驊「買進」評級，目標價則由19,800元上調至26,660元，居內外資法人圈最高，調幅達34.6%，以15日收盤價17,520元計算，股價潛在上漲空間達52.1%。

信驊

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