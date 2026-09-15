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台灣大受惠外資調高至130元 推升股價創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）獲利亮眼，拿下電信每股利益王，加上收購精誠，後續綜效可期，近期外資紛紛調高目標價，目標價來到120元至130元，激勵股價創新高。

台灣大今日上漲2.06%，收124元，創下新高。台灣大上半年每股純益達2.86元，居電信三雄之冠，高於中華電（2412）的2.68元及遠傳（4904）的2.14元，但目前本益比約22.6至23.5倍，仍低於中華電信約27倍，呈現「每股獲利居冠、評價相對較低」的特性。

外資也紛紛調高台灣大評等及目標價，目標價來到120元至130元。

台灣大強調，持續推進Telco+Tech策略，成長動能多軌並進，涵蓋電信本業、企業服務事業、科技電信事業及轉投資，今年第2季營業利益及稅後淨利雙雙創近20年新高；累計前八月累計EPS達3.78元；在不計入精誠資訊收購案影響下上修全年獲利展望，合併營業利益年增幅由原估1%至2%上修至7%至9%，持續展現營運成長動能。

台灣大 外資

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