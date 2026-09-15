快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

泰合10月下旬上市16日業績發表會 抗血栓口溶膜搶攻年292億美元市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
泰合生技董事長李世仁。記者謝柏宏／攝影
泰合生技董事長李世仁。記者謝柏宏／攝影

泰合（6467）將於16日舉辦上市前業績發表會，目標10月下旬正式掛牌。泰合董事長李世仁15日表示，該公司的重磅藥物-抗血栓口溶膜BEQIA（TAH3311）目標明年4月22日取得美國藥證，搶攻一年逾292億美元（約新台幣9300億元）市場商機。

泰合生技核心發展505(b)(2)新劑型新藥與困難學名藥，主打全球首款專為吞嚥困難族群設計的BEQIA，主成分Apixaban是目前全球市場規模最大的小分子藥物，2025年美國市場銷售額達292億美元，並於2023年、2024年分別位居全球前十大藥物第二名與第五名。泰合並非開發全新成分，而是在最大單一藥品市場進行具臨床差異化以解決臨床使用痛點的劑型創新。截至2026年8月，該公司全球申請55件藥品專利、共取得39件核准。

李世仁表示，美國2025年已診斷心房顫動成人約1,055萬人，其中65歲以上占75%約791萬人、75歲以上占50%約528萬人，高齡患者占比突出；失智、中風後及老年族群亦是吞嚥障礙高風險族群，每年目標市場規模約有110億至164億美元。現行錠劑若以磨粉或鼻胃管給藥，可能產生劑量不精準問題，對須嚴格控制抗血栓藥物濃度的患者形成治療缺口。BEQIA可在口中快速崩解、無須飲水，除改善服藥便利性，也有望降低噎嗆及給藥誤差。

泰合的核心價值是自主開發的經上皮傳輸系統（TDS）平台。該平台橫跨透皮貼片與透黏膜薄膜兩大領域，由促滲劑資料庫、高分子成膜資料庫、微乳化技術、遮味技術與多層結構製程整合而成，可依不同活性成分的分子量、水溶性與劑量需求重新組合，等同於一座能持續量產新劑型的工廠。

除了BEQIA之外，公司另外還開發了TAH9901小兒過動症貼片，載藥量突破90mg；TAH9922小兒過動症口服液，可利用寡糖聚合物包埋克服Atomoxetine苦味；TAH3341長效型抗血栓口溶膜更實現「口中速崩、體內緩釋」，突破口溶膜僅適用速效藥物的限制。

此外，泰合旗下產品Ondansetron OD Film（TAH4411）化療止吐口溶膜，已取得日本PMDA核准並上市銷售；TAH9922小兒過動症口服液美國市場權利也已授權比利時藥廠Hyloris。CDMO方面，泰合已完成兩家美國藥廠委託案，並持續推進全球前十大藥廠委託開發案。

泰合表示，新藥公司的價值，通常取決於「單一產品的市場規模」與「平台的可複製性」兩項要素。泰合同時具備切入292億美元用藥市場的旗艦產品，以及可持續衍生新品項的技術平台，並已有日本藥證與國際授權作為履約紀錄。隨著泰合產品從臨床驗證走向取證與商業化，TDS平台若能持續複製至更多高銷售額藥物，公司有望逐步建立里程碑金、權利金與委託開發收入並進的多元獲利模式。

血栓 生技 李世仁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

稜研9月22日掛牌上市 每股60元

興櫃股王漢測抽中現賺200萬！專家揭「測試耗材四雄」衝擊萬金股關鍵

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

對標應材、松下！富強鑫用代理、結盟、合資3步曲強攻半導體商機

相關新聞

百萬富翁滿街？漢測抽1張要225萬 竟有超過38萬人搶抽、凍資8656億

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，也就是說要參加抽籤得先準備225萬元，根據證交所公告，參與申購的筆數達38萬4,717筆，換算凍結的資金高達8,656.13億元，預估中籤率約0.27%。

美股記憶體股哀鴻遍野！華邦電竟逆勢翻紅 關鍵題材為何？

美股記憶體股昨夜重挫，台股記憶體族群15日也承受賣壓，盤面呈現跌多漲少，但華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中雙雙翻紅，並帶動力成（6239）、凌航（3135）、群聯（8299）回穩。尤其華邦電在外資大舉調節下仍逆勢翻紅，供需吃緊與產能升級成為市場關注焦點。

超熱烈！興櫃股王漢測38.4萬筆申購 凍結資金8,656億元 中籤率0.27%

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達38萬4,717筆，中籤率約0.27%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達8,656.1億元，最後一天等於又增加了14萬1,119筆申購， 。

泰合10月下旬上市16日業績發表會 抗血栓口溶膜搶攻年292億美元市場

泰合（6467）將於16日舉辦上市前業績發表會，目標10月下旬正式掛牌。泰合董事長李世仁15日表示，該公司的重磅藥物-抗血栓口溶膜BEQIA（TAH3311）目標明年4月22日取得美國藥證，搶攻一年逾292億美元（約新台幣9300億元）市場商機。

金寶法說會／量子電腦室溫控制系統10月測試 IBM、Google全列潛在客戶

金寶（2312）15日再度更新量子電腦布局最新進展，跟SEEQC合作的量子控制系統主要負責室溫控制，10月底就將進入軟硬體驗證，並首度與超低溫系統連線，公司表示，一台系統可以控制3~5個量子位元，因應未來上千個位元，將開發二代機達數十台以測試控制力，並將IBM及Google列為潛在目標客戶。

光通訊動能擴增 法人看好砷化鎵三雄獲利及評價仍具上修空間

砷化鎵三雄受惠光通訊及消費性電子拉貨效應，8月營運動能維持高檔水準，法人預期，隨上游材料供應問題緩解、光通訊產品出貨逐漸擴增下，全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等未來獲利及評價仍有上修空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。