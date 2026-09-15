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金寶法說會／量子電腦室溫控制系統10月測試 IBM、Google全列潛在客戶

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。金寶／提供
金寶總經理陳威昌。金寶／提供

金寶（2312）15日再度更新量子電腦布局最新進展，跟SEEQC合作的量子控制系統主要負責室溫控制，10月底就將進入軟硬體驗證，並首度與超低溫系統連線，公司表示，一台系統可以控制3~5個量子位元，因應未來上千個位元，將開發二代機達數十台以測試控制力，並將IBM及Google列為潛在目標客戶。

金寶15日舉行法說會，執行副總李盛宏受總經理陳威昌指派說明集團在量子電腦布局進展，他表示，金寶主要負責超導體量子電腦控制系統，該系統是室溫系統，主要利用高頻微波系統訊號對量子位元做控制，金寶費時一年時間做研究跟學習，近期剛完成第一個原型機開發。

李盛宏表示，金寶將於10月底到11月對該室溫系統做架構測試，也就是軟硬整合測試，2027年將進一步與系統串連測試，也就是控制系統跟低溫量子電腦連結溝通，跨入量子電腦系統整機。他表示，從軟硬體測試到跨入系統溝通測試需要時間。

他解釋，一台控制電腦約可以控制3~5個位元，但未來量子電腦位元數將達100個或1000個，故現在只是控制電腦的第一代，還有第二代開發計畫，今年控制系統產能僅幾台，2027年跨入幾十台，以測試更多控制力，2028～2029年才會邁入大量產時期。

李盛宏指出，台大跟工研院則負責超低溫系統，金寶負責室溫系統，現階段屬於三方合作。由於室溫系統屬於通用型，除超導體架構，也會評估離子阱跟中性原子技術，而國際大廠如Google或IBM都是潛在客戶。

金寶 法說會 量子電腦 IBM

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