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金寶泰國巴西廠滿載 陳威昌：不跟上AI會被甩在後面

中央社／ 台北15日電

電子代工廠金寶今天召開法人說明會，總經理陳威昌表示，台灣正面臨人工智慧（AI）風潮，「如果公司沒有往這個方向去發展，就會被甩在後面」；金寶近年積極篩選高毛利產品組合，目前泰國巴西等廠區產能全面滿載。

此外，金寶也發揮集團綜效，攜手康舒進軍電源領域，並跨足量子電腦控制系統及衛星多軌轉換專案，全力開拓新藍海。

陳威昌直言，今年市場除了AI之外，包含美國大選前的氛圍，以及利息、匯率波動都是嚴峻考驗。面對原物料缺料與交期拉長，金寶積極備料，與客戶充分溝通並由雙方共同分攤費用，確保產品能及時銷售到市場創造利潤。

陳威昌指出，在主要生產據點泰國，過去建置的1至12廠早已全部滿載，近年擴建的13至16廠也持續填滿產能，其中第16廠4個樓層全數投入使用，已達滿載狀態；金寶在菲律賓自去年起陸續退租外租廠房，並把衛星工廠業務移回自有廠區。

他也提到，墨西哥廠區受惠於北美自貿區政策及美國在地化生產趨勢，新產品持續導入；巴西瑪瑙斯與聖保羅雙廠區皆全力衝刺且滿載，持續投資與建設。

在財務表現方面，金寶財務長游千慧表示，受AI發展帶動半導體通膨、原物料漲價，以及儲存設備客戶由Buy and Sell（買賣）模式轉為客供料模式等因素影響，營收計算基準出現變化，但在產品組合改善下獲利表現亮眼，今年上半年金寶每股盈餘達0.7元、年增27%。

針對量子電腦布局，金寶技術長李盛宏指出，金寶開發的室溫控制系統朝通用型架構前進，可相容於所有超導量子架構，未來潛在客戶包含IBM、Google等發展超導量子技術的公司。

李盛宏透露，金寶上半年已完成第一代單機量子位元控制系統的樣品機開發，聚焦高頻微波訊號的脈衝波生成與接收，預計今年第4季至年底將展開軟硬體驗證，並連接至超低溫系統進行整合測試；第二階段規劃於2027年下半年從單機擴展至機櫃等級的整機架構，完成與量子電腦的深度結合。

談到量產時程，李盛宏說，量子位元控制系統單台機台約可控制3至5個量子位元，若未來推進到100、500甚至1000個量子位元，所需機台數量將極為龐大。金寶目標明年初將樣品機數量從目前的數台擴展至數十台，預計2027年底至2028年完成原型機架構驗證，2028年至2029年有望迎來較大規模放量。

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