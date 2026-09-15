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光通訊動能擴增 法人看好砷化鎵三雄獲利及評價仍具上修空間

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

砷化鎵三雄受惠光通訊及消費性電子拉貨效應，8月營運動能維持高檔水準，法人預期，隨上游材料供應問題緩解、光通訊產品出貨逐漸擴增下，全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等未來獲利及評價仍有上修空間。

投顧法人分析，全新8月營收創歷史新高，維持高速成長並優於預期，其中，高毛利的光電子營收貢獻約2.1億元，占比提升至46.1%，產品組合轉佳，優化毛利率表現。

上游材料供應方面，全新現有磷化銦基板庫存可支應客戶需求至2026年下半年，隨德系及日系第二、第三基板供應商第4季較大幅度產能開出，有助於基板供應瓶頸減緩。

法人指出，全新下半年微電子與光電子業務動能將同步大幅成長，微電子受惠美系手機大客戶新品推出，拉貨動能優於上半年；光電子業務繼200G PD開始出貨美系客戶，台系客戶預計下半年接續出貨，CW Laser除原有客戶外，新增一家台系客戶，光電子營收占比持續擴大，有利於評價上修。

穩懋拜美系客戶高階手機發表及光通新產品步入量產，下半年營運動能逐月逐季向上，其中，Cellular業務主要著重在中高階手機PA，受記憶體缺貨及成本影響相對有限。

法人表示，穩懋目前Optical營收占比已達高個位數百分比水準，延續持續往上趨勢，明年挑戰雙位數百分比占比，主要由Laser及PD驅動成長。美系客戶PD預期第3季進一步放量，能見度可維持未來兩至三年，獲利仍有上修空間。

光通訊 砷化鎵 法人

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