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業績亮眼 意騰股價有撐

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

聯發科轉投資意騰-KY（7749）受惠於各主要應用持續成長帶動，今年至今業績大幅提升，法人估計，該公司本季營收將續揚，明年營收目標也邁向雙位數百分比增長。該公司今日股價表現在大盤下挫的氛圍中，盤中還能漲逾4%，相對有撐。

意騰今年累計前八月合併營收達14.92億元，年增幅度也達60.2％，上半年每股純益為7.57元。該公司目前營運有AI IP授權及AI邊緣運算ASIC晶片的雙軌模式，專注於邊緣運算領域，提供演算法、軟韌體及晶片的全方位解決方案，產品應用於手機、筆電、智慧耳機、遊戲主機、車載系統及企業級AI平台等多元終端裝置。

意騰指出，今年的手機、筆電、遊戲機等消費性應用市場雖然受到影響，但該公司上半年相關表現仍比市場來得好，主要是市占率與產品滲透率持續攀升，耳機應用也仍有高成長。其手機應用方面已導入日系與陸系品牌多款新機種，筆電應用方面則導入到國際客戶與台系客戶，預期明年手機與筆電應用都因為有新產品推出，也獲客戶機種導入，應當可維持成長態勢。

同時，耳機聲學應用方面，意騰既有美系客戶於今年下半會推出新產品，並估計今年底還會有新的一線大廠進行導入設計，下半年表現應可優於上半年。另外，該公司也針對新型耳機 開發新一代 AI 演算法，規畫明年導入各大品牌下世代的產品。

至於遊戲機應用，意騰認為，今年下半年可能稍微趨緩，但根據客戶給的展望，大概在明年首季會再回升，明年相關需求應可優於今年。

值得注意的是，意騰旗下賽微科技負責銷售達哥AI平台系統，瞄準企業級AI應用，除了供應給大型企業使用，該公司也正開發適合中型企業使用的輕量版本，最快將於今年底前推出，希望進一步擴展市場。

業績 聯發科 營收

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