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環球晶義大利諾瓦拉廠啟動部分復工 支撐股價逆勢走揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）宣布其義大利諾瓦拉（Novara）廠日前發生8吋產線火警後，相關廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規畫略為提前。這支撐該公司與母公司中美晶（5483）今日在大盤下挫的情況下，股價表現逆勢走揚。

環球晶是於義大利當地時間7月20日，發生諾瓦拉廠8吋產線火警事件，復原工作正持續推進。該公司指出，目前所有關鍵廠務系統均已恢復運作，部分前段製程也陸續恢復生產，磊晶（EPI）製程也已於晶圓製造產線重啟前率先恢復運作，且首批產品已完成加工並開始出貨。另外，新擴建的12吋新擴產線未受到此次事故影響。

環球晶諾瓦拉廠這次火警主要影響8吋產線部分後段製程區域，該公司表示，該廠大部分前段製程區域及設備並未受到火焰或高溫直接影響，其中磊晶製程所在廠房未受此次事件影響。經過近2個月的復原工作，目前廠區已完成相關安全檢查及恢復關鍵廠務系統，並逐步恢復生產。同時，諾瓦拉廠已投保財產綜合保險，保險範圍涵蓋財產損失及營運中斷損失，目前相關理賠申請程序正進行中。

環球晶也提到，受火警直接影響的部分後段製程目前仍由集團其他生產據點提供支援，諾瓦拉廠生產能力與營收還無法立即完全恢復，不過隨著客戶認證陸續完成、跨廠支援持續進行，以及重建工作持續推進，產能與產出預期將逐步提升。

環球晶 義大利 磊晶

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