毛利率趨勢向上 法人調升南電獲利預估值及目標價

南電（8046）受益終端需求持續暢旺，帶動產品漲價效應，法人看好，第3季毛利率可望優於預期，加上ABF載板步入缺口擴大上升周期，BT載板隨同業退出、記憶體需求提升，供需步入吃緊，調升獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，南電7、8月合計營收符合預期，隨產品報價持續調漲，上修第3季毛利率2.5個百分點至29.6%，獲利同步水漲船高，並預期第4季昆山廠ABF載板產能利用率滿載、PCB訂單挹注，將推升單季營收季增10%至15%。

南電第4季續與上游供應商、終端客戶協商漲價事宜，法人表示，目前BT載板需求強勁，訂單交期超過70 周，有利毛利率持續走揚，主因在於漲價外，還有產品組合改善。

法人指出，南電BT載板應用超過60%以上占比為記憶體，包括DDR 4、DDR 5、NAND控制器等，客戶群涵蓋韓、美、日系大廠，預期2027年BT載板成長動能將來自價格與組合，拜韓台同業逐步退出一般型BT市場，供過於求情況開始逆轉。

ABF載板方面，南電第4季拜美系客戶訂單貢獻，昆山廠利用率可由80%上升至滿載，帶動ABF載板全線滿載，主要應用將聚焦於800G/1.6T交換機、伺服器CPU、ASIC晶片、個人電腦等，占比依序為50%至60%、15%至20%、10%至15%、10%以下。