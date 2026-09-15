快訊

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

聽新聞
0:00 / 0:00

毛利率趨勢向上 法人調升南電獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

南電（8046）受益終端需求持續暢旺，帶動產品漲價效應，法人看好，第3季毛利率可望優於預期，加上ABF載板步入缺口擴大上升周期，BT載板隨同業退出、記憶體需求提升，供需步入吃緊，調升獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，南電7、8月合計營收符合預期，隨產品報價持續調漲，上修第3季毛利率2.5個百分點至29.6%，獲利同步水漲船高，並預期第4季昆山廠ABF載板產能利用率滿載、PCB訂單挹注，將推升單季營收季增10%至15%。

南電第4季續與上游供應商、終端客戶協商漲價事宜，法人表示，目前BT載板需求強勁，訂單交期超過70 周，有利毛利率持續走揚，主因在於漲價外，還有產品組合改善。

法人指出，南電BT載板應用超過60%以上占比為記憶體，包括DDR 4、DDR 5、NAND控制器等，客戶群涵蓋韓、美、日系大廠，預期2027年BT載板成長動能將來自價格與組合，拜韓台同業逐步退出一般型BT市場，供過於求情況開始逆轉。

ABF載板方面，南電第4季拜美系客戶訂單貢獻，昆山廠利用率可由80%上升至滿載，帶動ABF載板全線滿載，主要應用將聚焦於800G/1.6T交換機、伺服器CPU、ASIC晶片、個人電腦等，占比依序為50%至60%、15%至20%、10%至15%、10%以下。

南電 毛利率 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漲價、產能雙動能加持 法人調高中砂獲利預估值及目標價

南亞 選價內外15%

需求及利潤率趨勢向上 法人調升禾伸堂獲利預估值及目標價

PCB反彈強勁！009828掛牌後成交量居高不下 規模暴增逾九成

相關新聞

百萬富翁滿街？漢測抽1張要225萬 竟有超過38萬人搶抽、凍資8656億

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，也就是說要參加抽籤得先準備225萬元，根據證交所公告，參與申購的筆數達38萬4,717筆，換算凍結的資金高達8,656.13億元，預估中籤率約0.27%。

美股記憶體股哀鴻遍野！華邦電竟逆勢翻紅 關鍵題材為何？

美股記憶體股昨夜重挫，台股記憶體族群15日也承受賣壓，盤面呈現跌多漲少，但華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中雙雙翻紅，並帶動力成（6239）、凌航（3135）、群聯（8299）回穩。尤其華邦電在外資大舉調節下仍逆勢翻紅，供需吃緊與產能升級成為市場關注焦點。

超熱烈！興櫃股王漢測38.4萬筆申購 凍結資金8,656億元 中籤率0.27%

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達38萬4,717筆，中籤率約0.27%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達8,656.1億元，最後一天等於又增加了14萬1,119筆申購， 。

環球晶義大利諾瓦拉廠啟動部分復工 支撐股價逆勢走揚

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）宣布其義大利諾瓦拉（Novara）廠日前發生8吋產線火警後，相關廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規畫略為提前。這支撐該公司與母公司中美晶（5483）今日在大盤下挫的情況下，股價表現逆勢走揚。

邁向資本市場新階段！星耀投控攜手國泰證券啟動 IPO 輔導

星耀投控15日宣布與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約，正式啟動資本市場布局，開啟企業發展新階段。未來將透過強化公司治理、提升營運透明度及整合資本市場資源，持續擴大能源資產及能源服務版圖，朝「擁有電力資產的科技公司」定位邁進。

美股資安族群逆勢飆升！華經10分鐘漲停 「這些資安股」都站上年線

台股15日受到美股科技股重挫拖累震盪走弱，但盤中跌幅相對有限，資安族群則是漲勢未歇，華經（2468）開盤不到10分鐘即攻上漲停，驊宏資（6148）、豪勉（6218）接力亮燈，延續近3日來的強勢表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。