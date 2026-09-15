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超級央行周前夕 這族群三雄卻同步走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

隨著美國聯準會、台灣央行、日本央行都即將召開利率會議，市場押注升息機率提高，股市承壓，台股15日雖然跌幅不大，但仍持續下跌逾百點，盤中成交量也下滑。生技族群走強，值得注意的是，隱形眼鏡三雄同步上漲，望隼（4771）盤中漲逾3%，晶碩（6491）上漲逾2%，視陽（6782）漲近2%。

歐元區與韓國央行今年已2度升息，美國聯準會Fed及日本央行這周四、五將公告決策，台灣央行第3季理監事會議也將於本周四登場，市場預期多數央行皆處於升息循環或即將進入升息循環，使得台股出現壓力，盤中一度下跌逾300點。

生醫股出現避險買盤，望隼、保瑞（6472）、美時（1795）、藥華藥（6446）等都上漲，不過隱形眼鏡三雄走勢整齊，望隼盤中漲逾3%，晶碩上漲逾2%，視陽漲近2%。

望隼8月合併營收4.37億元，年增70.64%、月增38.9%，改寫單月歷史新高；累計前八月營收29.78億元，年增34.12%。望隼表示，8月營收大幅成長，主要受惠中國大陸及日本客戶訂單持續回流，帶動營運動能持續增強。

望隼今年各主要市場均維持成長，其中中國市場動能相對突出，日本市場下半年成長可望加速，並以散光、濾藍光、定位彩及矽水膠彩片等差異化產品擴大市占。望隼指出，大陸、日本客戶訂單回流，新產能陸續開出，加上矽水膠新品放量，對下半年隱形眼鏡市場及營收表現維持樂觀。

晶碩8月營收7.5億元，月增0.6%、年增18.9%，為歷史次高；視陽8月營收4.9億元，月增5.2%、年增64.1%，創下歷史新高。

央行 族群 美國聯準會

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