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邁向資本市場新階段！星耀投控攜手國泰證券啟動 IPO 輔導

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
星耀投控與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約。圖／翻攝自星耀投控官網
星耀投控與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約。圖／翻攝自星耀投控官網

星耀投控15日宣布與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約，正式啟動資本市場布局，開啟企業發展新階段。未來將透過強化公司治理、提升營運透明度及整合資本市場資源，持續擴大能源資產及能源服務版圖，朝「擁有電力資產的科技公司」定位邁進。

再生能源實績全台前二 建構完整營運體系

星耀投控深耕多元能源領域，已建立具規模的再生能源資產布局。截至目前，建置完成電廠遍布全台437處，累計建置及管理之再生能源裝置容量約676MW，涵蓋屋頂型、地面型及水面型太陽光電案場。憑藉穩健資產管理能力，旗下案場累計獲核發逾43萬張再生能源憑證，完成30億度綠電轉供合約量，發證張數位居全台前二，建構從能源資產、發電收益到綠電供應的完整營運體系。

營運表現亮眼 獲利能力持續提升

星耀投控營運表現持續成長，穩健的經營成果也為推動資本市場布局奠定基礎。2025年度合併營收約26.3億元、稅後淨利約4.31億元，年增33.7%，每股盈餘(EPS)5.08元；2026年上半年合併營收約13.6億元、稅後淨利約2.69億元，年增32.0%，每股盈餘(EPS)3.67元，展現良好的獲利能力與經營成果。

聚焦三大服務範疇 打造能源科技成長引擎

星耀投控董事長暨執行長林恬宇表示，此次啟動上市輔導不僅是企業發展的重要里程碑，更代表將以更高標準落實公司治理及永續經營。面對全球能源轉型、AI應用發展及企業淨零需求成長，星耀將在國泰證券協助下持續精進經營體質。

林恬宇進一步指出，未來將以既有能源資產為核心支柱，聚焦能源基礎建設、電力韌性及智慧能源三大服務範疇，積極布局儲能系統、分散式能源、智慧能源管理平台，以及SOFC(固態氧化物燃料電池)、ORC(有機朗肯循環)等前瞻能源技術，逐步建構涵蓋發電、儲電、售電及智慧能源管理的一站式能源整合服務生態系。

以2028年進入資本市場為願景

展望未來，星耀投控將依規劃推動興櫃及後續上市(櫃)作業，目標於2028年進入資本市場。透過此次上市輔導，星耀投控將持續完善公司治理、提升營運透明度，並以既有能源資產規模、穩定獲利能力及技術整合實力為基礎，強化長期競爭優勢，朝亞洲具代表性的能源科技企業邁進。

星耀投控成立於2025年，由友達（2409）光電、富邦人壽及台灣人壽等三大產業龍頭共同發起設立，結合能源科技與電力資源，透過達耀科技與星耀能源的雙引擎布局，致力打造以「全方位能源整合解決方案」為核心的能源服務平台。業務涵蓋多元能源、儲能、智慧能源管理、電廠開發、收購與綠電交易，提供從能源供給、系統整合到智慧運維的一站式服務，協助企業提升能源韌性，加速邁向永續與能源自主。

星耀投控董事長暨執行長林恬宇。圖／翻攝自星耀投控官網
星耀投控董事長暨執行長林恬宇。圖／翻攝自星耀投控官網

國泰 資本市場 IPO

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