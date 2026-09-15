美股資安族群逆勢飆升！華經10分鐘漲停 「這些資安股」都站上年線

台股15日受到美股科技股重挫拖累震盪走弱，但盤中跌幅相對有限，資安族群則是漲勢未歇，華經（2468）開盤不到10分鐘即攻上漲停，驊宏資（6148）、豪勉（6218）接力亮燈，延續近3日來的強勢表現。

美股昨夜受到Anthropic、OpenAI及xAI呼籲放慢先進AI模型開發影響，市場擔憂AI資本支出降溫，費半指數重挫5.86%；反觀AI安全相關標的表現亮眼，CrowdStrike大漲約14%，Global X網路安全ETF更飆升10.66%，成為美股科技股重挫下的少數亮點，也讓台股資安族群維持強勢。

從技術面來看，資安股的強勢也不只反映在單日股價，多檔個股已站上重要均線。其中，華經、驊宏資、邁達特（6112）、伊雲谷（6689）站上年線，資通（2471）站上半年線並觸及年線，中華資安（7765）也觸及年線；合勤控（3704）觸及半年線，威睿（8298）站上月線，豪勉、零壹（3029）、精誠（6214）則維持5日線之上，顯示資安族群技術面維持強勢。

資安股在AI疑慮升溫下反而維持強勢，背後也有產業基本面支撐。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國時間14日在洛杉磯出席All-In Summit時表示，快速創新與AI安全並非只能二選一；若Anthropic或OpenAI認為AI發展已失控，企業本身即可選擇暫停或調整步調，無須政府介入。他同時肯定因安全疑慮離開Anthropic的研究員考克森（Jacob Coxon）勇於發聲，但認為外界所稱AI未來10年有逾10%機率消滅全人類的預測，缺乏科學根據。

從AI安全延伸到資安應用，黃仁勳上周五在高盛科技會議也曾指出，隨著AI加速程式開發與編碼自動化，企業將更積極利用AI尋找軟體漏洞、加速修補並防禦網路攻擊，資安很可能成為AI下一個重要應用領域。

這也意味著，市場對AI開發放緩的疑慮，短線可能壓抑GPU、伺服器及資料中心等硬體需求預期；但AI帶動程式碼生成與應用擴張，也可能同步提高漏洞偵測、端點防護、身分管理及雲端安全需求。因此，資安可能成為AI投資由基礎建設擴張，逐步轉向安全管理、應用效率與商業變現過程中的潛在受惠領域。不過，實際受惠程度仍須觀察企業資安支出、資安軟體訂閱成長及AI資安產品的變現速度。