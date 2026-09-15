快訊

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聽新聞
0:00 / 0:00

美股資安族群逆勢飆升！華經10分鐘漲停 「這些資安股」都站上年線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股15日受到美股科技股重挫拖累震盪走弱，但盤中跌幅相對有限，資安族群則是漲勢未歇，華經（2468）開盤不到10分鐘即攻上漲停，驊宏資（6148）、豪勉（6218）接力亮燈，延續近3日來的強勢表現。

美股昨夜受到Anthropic、OpenAI及xAI呼籲放慢先進AI模型開發影響，市場擔憂AI資本支出降溫，費半指數重挫5.86%；反觀AI安全相關標的表現亮眼，CrowdStrike大漲約14%，Global X網路安全ETF更飆升10.66%，成為美股科技股重挫下的少數亮點，也讓台股資安族群維持強勢。

從技術面來看，資安股的強勢也不只反映在單日股價，多檔個股已站上重要均線。其中，華經、驊宏資、邁達特（6112）、伊雲谷（6689）站上年線，資通（2471）站上半年線並觸及年線，中華資安（7765）也觸及年線；合勤控（3704）觸及半年線，威睿（8298）站上月線，豪勉、零壹（3029）、精誠（6214）則維持5日線之上，顯示資安族群技術面維持強勢。

資安股在AI疑慮升溫下反而維持強勢，背後也有產業基本面支撐。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國時間14日在洛杉磯出席All-In Summit時表示，快速創新與AI安全並非只能二選一；若Anthropic或OpenAI認為AI發展已失控，企業本身即可選擇暫停或調整步調，無須政府介入。他同時肯定因安全疑慮離開Anthropic的研究員考克森（Jacob Coxon）勇於發聲，但認為外界所稱AI未來10年有逾10%機率消滅全人類的預測，缺乏科學根據。

從AI安全延伸到資安應用，黃仁勳上周五在高盛科技會議也曾指出，隨著AI加速程式開發與編碼自動化，企業將更積極利用AI尋找軟體漏洞、加速修補並防禦網路攻擊，資安很可能成為AI下一個重要應用領域。

這也意味著，市場對AI開發放緩的疑慮，短線可能壓抑GPU、伺服器及資料中心等硬體需求預期；但AI帶動程式碼生成與應用擴張，也可能同步提高漏洞偵測、端點防護、身分管理及雲端安全需求。因此，資安可能成為AI投資由基礎建設擴張，逐步轉向安全管理、應用效率與商業變現過程中的潛在受惠領域。不過，實際受惠程度仍須觀察企業資安支出、資安軟體訂閱成長及AI資安產品的變現速度。

美股 漲停 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI資安成市場焦點 華經、驊宏資及邁達特連袂漲停

三大法人連三賣再砍497億元！台股續挫322點 量能急凍至6,309億元

黃仁勳點名 AI 資安重要性 宏碁旗下「兩隻老虎」攻漲停板

美股記憶體股哀鴻遍野！華邦電竟逆勢翻紅 關鍵題材為何？

相關新聞

百萬富翁滿街？漢測抽1張要225萬 竟有超過38萬人搶抽、凍資8656億

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，也就是說要參加抽籤得先準備225萬元，根據證交所公告，參與申購的筆數達38萬4,717筆，換算凍結的資金高達8,656.13億元，預估中籤率約0.27%。

美股記憶體股哀鴻遍野！華邦電竟逆勢翻紅 關鍵題材為何？

美股記憶體股昨夜重挫，台股記憶體族群15日也承受賣壓，盤面呈現跌多漲少，但華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中雙雙翻紅，並帶動力成（6239）、凌航（3135）、群聯（8299）回穩。尤其華邦電在外資大舉調節下仍逆勢翻紅，供需吃緊與產能升級成為市場關注焦點。

超熱烈！興櫃股王漢測38.4萬筆申購 凍結資金8,656億元 中籤率0.27%

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達38萬4,717筆，中籤率約0.27%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達8,656.1億元，最後一天等於又增加了14萬1,119筆申購， 。

環球晶義大利諾瓦拉廠啟動部分復工 支撐股價逆勢走揚

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）宣布其義大利諾瓦拉（Novara）廠日前發生8吋產線火警後，相關廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規畫略為提前。這支撐該公司與母公司中美晶（5483）今日在大盤下挫的情況下，股價表現逆勢走揚。

邁向資本市場新階段！星耀投控攜手國泰證券啟動 IPO 輔導

星耀投控15日宣布與國泰證券簽署上市櫃輔導（IPO）契約，正式啟動資本市場布局，開啟企業發展新階段。未來將透過強化公司治理、提升營運透明度及整合資本市場資源，持續擴大能源資產及能源服務版圖，朝「擁有電力資產的科技公司」定位邁進。

美股資安族群逆勢飆升！華經10分鐘漲停 「這些資安股」都站上年線

台股15日受到美股科技股重挫拖累震盪走弱，但盤中跌幅相對有限，資安族群則是漲勢未歇，華經（2468）開盤不到10分鐘即攻上漲停，驊宏資（6148）、豪勉（6218）接力亮燈，延續近3日來的強勢表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。