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不跌了？ 台達電營收公布後的跌勢反轉 逆勢收復5日線
台達電（2308）8月營收645.86億元，月減3.7%，年增35%，為歷年最強8月，但在營收公布後股價竟然再向下探底，短短3個交易日跌幅約13%，15日則是反轉止跌，股價開低走高，收復5日線，盤中漲幅逾4%，表現較大盤及多數AI股強勢。
AI巨頭們近日相繼呼籲，應放緩相關技術發展的影響，不過，美國總統川普則是熱線黃仁勳，透過擴音在 All-In 峰會駁斥 AI 末世論，川普向全場宣告，有關AI危害的說法是一場騙局，機器人不會接管世界。
黃仁勳則是贊同川普，稱他看透了問題。他認為，外界把快速創新與AI安全變成只能二選一的選項，但事實並非如此。如果Anthropic或OpenAI認為發展失控，大可自行暫停或調整步調，毋需政府介入。
台股早盤開低後一度翻紅上漲至46,009.85點，可惜不敵賣壓，再往下翻黑， AI股則是漲跌互見，台達電表現強勢，早盤以1,590元開低後一度下跌至1,585元，隨後在買盤進場下快速翻紅，一度拉升至1,715元，收復5日線，盤中漲幅逾4%。
台達電8月合併營收645.86億元，月減3.7%，年增35%；累計今年前8月合併營收4,742.67億元，為同期新高，年增41%。
台達電15日一早重大訊息公告，代子公司DEISG公告董事會決議發行以所持有之Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited股份作為交換標的之海外可交換公司債，發行總金額15億美元（約新台幣476億元），募得資金將用於充實現有業務及強化未來拓展的營運資金。
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