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美股記憶體股哀鴻遍野！華邦電竟逆勢翻紅 關鍵題材為何？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
華邦電總經理陳沛銘。記者杜建重／攝影
華邦電總經理陳沛銘。記者杜建重／攝影

美股記憶體股昨夜重挫，台股記憶體族群15日也承受賣壓，盤面呈現跌多漲少，但華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中雙雙翻紅，並帶動力成（6239）、凌航（3135）、群聯（8299）回穩。尤其華邦電在外資大舉調節下仍逆勢翻紅，供需吃緊與產能升級成為市場關注焦點。

美股14日因市場擔憂AI資本支出降溫，晶片與記憶體股全面走弱，費半指數重挫5.86%；美光跌5.25%、威騰電子跌4.53%、SanDisk跌4.98%，SK海力士ADR更重挫7.60%。受到外部市場拖累，台股記憶體族群今日普遍走弱，但華邦電、南亞科盤中翻紅，走勢優於族群。

其中，華邦電相對抗跌，基本面支撐來自NOR Flash供需結構轉緊。集邦（TrendForce）指出，NOR Flash供需結構出現近十年重大轉變，預估2026年下半年供應仍吃緊，256Mb以上高容量產品價格甚至可能再翻倍。華邦電受惠45奈米NOR Flash全面放量，並逐步轉進25奈米、20奈米製程，在晶圓投片增加有限下，透過製程微縮提升單片晶圓容量，2026年位元產出成長幅度可望居主要供應商之冠。

需求端也正出現變化。AI伺服器單台NOR Flash用量約為傳統伺服器的3至5倍，伺服器內大量Retimer晶片需要NOR Flash載入韌體，加上Edge AI、AI PC及機器人等應用帶動韌體容量增加，高容量NOR Flash需求持續升溫。

產能布局方面，華邦電將2026年記憶體資本支出由原估405億元小幅下修至約395億元，其中約95%投入生產設備。雖部分設備因交期延後至2027年付款，但公司表示整體擴產進度不僅如期，甚至超前。高雄廠16奈米月產能目前約2K，良率接近80%，目標年底提升至近90%，長期規劃拉高至16K；受惠製程升級，2027年高雄廠位元產出預估接近倍增。

不過，短線籌碼仍是華邦電股價的重要壓力。華邦電14日遭外資賣超42,266張，居市場賣超第3大；9月以來三大法人累計賣超91,849張，其中外資賣超59,761張。法人持續調節之際，華邦電今日仍能翻紅，顯示市場對NOR Flash缺貨漲價及中長期產能升級題材仍有一定承接力道。

華邦電 記憶體 美股

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