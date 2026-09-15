超熱烈！興櫃股王漢測38.4萬筆申購 凍結資金8,656億元 中籤率0.27%

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達38萬4,717筆，中籤率約0.27%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達8,656.1億元，最後一天等於又增加了14萬1,119筆申購， 。

以漢測今天早盤股價4,788.95元粗估，若投資人申購中籤一張，潛在報酬率約112.8%，買一張現賺約新台幣253.8萬元。根據公告，漢測公開申購期間為9月10日至9月14日，15日進行扣款作業，16日上午辦理電腦抽籤，預計申購總股數1,048張，每股認購金額2,250元。

漢測預計在9月22日以每股2,250元掛牌上櫃，公開申購第一天就湧入14萬3,285筆，凍結市場資金3,223.9億元，累計前二天已高達24萬3,598筆，凍結市場資金達5,480.9億元。

漢測8月合併營收首度突破5億元大關、達5.03億元，創單月歷史新高，月增4.1%，年增114.7%；前八月合併營收31.7億元，年增125.9%。