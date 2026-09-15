台產前8月 EPS 達4.28元 已超越2025全年3.91元

台產（2832）8月單月稅後淨利0.59億元，累計前8月稅後純益10.85億元、EPS達4.28元，已超越2025全年的3.91元。台產今早股價翻紅，表現優於大盤。

台股自今年開始適用國際財務報導準則第 17 號（IFRS17）與新⼀代清償能⼒制度—保險資本標準（ICS）。台產今年上半年保險收入達 49.85 億元，較去年同期增⻑ 2.8%。商業險種業績持續成⻑；個⼈險種業績維持平穩。稅前純益 10.3億元，較去年同期成⻑37.3%；稅後純益為 8.44 億元，較去年同期成⻑ 39.8%；EPS 3.33 元；ROA 3.3%；ROE 6.9%。

台產上半年保險業務稅前利益為 7.27 億元，較去年同期增⻑ 2.8%，主因為業務平穩增⻑且損率持續控管良好。投資運用稅前利益為 3.03億元，較去年同期⼤幅增⻑603%。其中有匯兌損益由去年同期匯損1.35億轉成今年匯益 0.16億元；股權部位收益亦因評價利益較去年同期呈現轉虧為盈；固定收益收入與不動產租金收益均小幅下滑。自有資本比率下滑至 46.1%。

今年上半年台產自留綜合率為77.6%，仍處於同業相對優異水準。在配息方面，今年配發3.5元現金股利，配息率高達89.5%。