百萬富翁滿街？漢測抽1張要225萬 竟有超過38萬人搶抽、凍資8656億

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，也就是說要參加抽籤得先準備225萬元，根據證交所公告，參與申購的筆數達38萬4,717筆，換算凍結的資金高達8,656.13億元，預估中籤率約0.27%。

漢測上櫃前的競價拍賣及公開申購都截止，統計競價拍賣時的最低投得標價為4,138元，最高得標價格為4,568.1元，得標加權平均價格4,272.7元；公開申購作業則 9月10日至14日，承銷張數1,048張，根據證交所公告統計，參與申購的筆數達38萬4,717筆，抽籤日期為9月16日。

漢測寫史上最貴承銷價紀錄，每股承銷價2,250元，以14日均價 4,934.77元計算，抽中1張的潛在獲利為268.47萬元，報酬率119.32%。

漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，及半導體設備與客製化產品；過去測試設備工程服務占營收比重約34%至40%，今年第1季比重下降，並非業務轉弱，而是半導體設備及客製化產品成長更快，占比已超過5成。

漢測今年上半年營收21.84億元，營業毛利11.99億元，營業利益7.33億元，歸屬於母公司業主淨利5.84億元，每股純益21.5元。