快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

百萬富翁滿街？漢測抽1張要225萬 竟有超過38萬人搶抽、凍資8656億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
漢測總經理王子建。記者簡永祥／攝影
漢測總經理王子建。記者簡永祥／攝影

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，也就是說要參加抽籤得先準備225萬元，根據證交所公告，參與申購的筆數達38萬4,717筆，換算凍結的資金高達8,656.13億元，預估中籤率約0.27%。

漢測上櫃前的競價拍賣及公開申購都截止，統計競價拍賣時的最低投得標價為4,138元，最高得標價格為4,568.1元，得標加權平均價格4,272.7元；公開申購作業則 9月10日至14日，承銷張數1,048張，根據證交所公告統計，參與申購的筆數達38萬4,717筆，抽籤日期為9月16日。

漢測寫史上最貴承銷價紀錄，每股承銷價2,250元，以14日均價 4,934.77元計算，抽中1張的潛在獲利為268.47萬元，報酬率119.32%。

漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，及半導體設備與客製化產品；過去測試設備工程服務占營收比重約34%至40%，今年第1季比重下降，並非業務轉弱，而是半導體設備及客製化產品成長更快，占比已超過5成。

漢測今年上半年營收21.84億元，營業毛利11.99億元，營業利益7.33億元，歸屬於母公司業主淨利5.84億元，每股純益21.5元。

漢測 富翁 申購

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

興櫃股王漢測今最後一天申購！估將有32萬筆申購 凍結資金7,200億元

漢測（7856）抽籤38萬人搶1048張！中籤率僅0.2724％ 8656億元資金遭凍結

漢測一張要225萬！「反指標女神」巴逆逆到處借錢搶申購：能不能翻身就靠這次

興櫃股王漢測抽中現賺200萬！專家揭「測試耗材四雄」衝擊萬金股關鍵

相關新聞

百萬富翁滿街？漢測抽1張要225萬 竟有超過38萬人搶抽、凍資8656億

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，也就是說要參加抽籤得先準備225萬元，根據證交所公告，參與申購的筆數達38萬4,717筆，換算凍結的資金高達8,656.13億元，預估中籤率約0.27%。

美股記憶體股哀鴻遍野！華邦電竟逆勢翻紅 關鍵題材為何？

美股記憶體股昨夜重挫，台股記憶體族群15日也承受賣壓，盤面呈現跌多漲少，但華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中雙雙翻紅，並帶動力成（6239）、凌航（3135）、群聯（8299）回穩。尤其華邦電在外資大舉調節下仍逆勢翻紅，供需吃緊與產能升級成為市場關注焦點。

超熱烈！興櫃股王漢測38.4萬筆申購 凍結資金8,656億元 中籤率0.27%

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達38萬4,717筆，中籤率約0.27%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達8,656.1億元，最後一天等於又增加了14萬1,119筆申購， 。

群創小金雞睿生攻印度 營運喊衝

群創光電小金雞睿生光電（6861）布局印度市場有成，2026年印度市場全年出貨量預估年增1.6倍，因下半年印度標案放量，INCX代工廠放量同步到位，業績成長，也帶動昨（14）日股價強勁。

兆捷進擊半導體 業績增溫

兆捷（6959）自製電子特氣進入放量期。植入氣體切入半導體先進製程並出貨，矽甲烷第4季量產，自製氟系清潔氣體預計明年第1季接棒，成為後續成長動能。

大同咬AI資料中心商機

隨著台電桃園以北地區增設5MW以上資料中心供電限制可望有條件鬆綁，大同（2371）挾電力、算力與土地優勢，旗下AI資料中心（AIDC）示範場域進入設備安裝衝刺階段，預計本月底完成概念驗證（POC），對外展現集團機電建置與運維實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。