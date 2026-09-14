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中信金獲利／前八月EPS 2.7元、加計處分利益達5.29元 均創歷史高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中國信託金融控股公司（2891）於14日公告2026年8月份自結盈餘，單月稅後盈餘99.31億元，累計前八月合併稅後盈餘538.79億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.7元。

透過其他綜合損益按公允價值衡量（Fair Value through Other Comprehensive Income, FVOCI）之權益工具處分損益不計入本期淨利，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一。8月FVOCI之權益工具稅後處分利益金控合計160.97億元，累計前八月合計505.88億元。金控8月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益為260.28億元，累計前八月共1,044.67億元，超越歷年全年獲利表現，兩者合計對保留盈餘影響為每股5.29元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行8月份核心業務動能穩健，財富管理業務持續強勁，單月稅後獲利69.11億元。累計前八月稅後獲利425.96億元，較去年同期成長15%，再創歷年同期獲利新高，除淨利差擴大外，財富管理業務手續費收入年增近四成，刷卡消費金額成長逾兩成，存、放款餘額亦維持雙位數增長。

子公司台灣人壽保險公司8月份受債券及基金評價利益挹注，單月稅後獲利30.59億元。累計前八月稅後獲利為136.36億元，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達826億元，較去年同期成長107%。

中信金 EPS 歷史

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