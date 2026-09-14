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共信犬用藥商業化 加速

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）加速犬用抗癌新藥「思沛康」商業化布局，目前已與全台逾120家動物醫院簽署合作意向書，並首度攜手台灣介入放射線學會，將人醫介入治療技術導入伴侶動物腫瘤治療。

共信表示，思沛康日前已獲農業部新藥上市技術資料審查通過，適用於犬黑色素瘤，目前正進行藥品標示、供應鏈導入及上市前準備，商業化時程持續推進。共信13日與台灣介入放射線學會於台中中山醫學大學年會合作，首度舉辦獸醫師專場，導入超音波、電腦斷層等影像導引技術，結合微創介入概念，應用於高難度動物腫瘤治療。

思沛康採用IDA瘤內藥物消融技術，將藥物直接注射腫瘤內部，進行局部靶向消融，可降低對周邊正常組織影響，並減少全身性治療帶來的副作用，主要鎖定傳統手術較具難度的犬隻實體腫瘤。

共信指出，目前已完成逾120家動物醫院初步通路布局，後續將持續透過獸醫教育訓練、臨床經驗交流及跨領域合作，協助前線獸醫師建立影像導引消融治療流程。

動物醫院 獸醫師 動物

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