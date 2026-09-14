六角國際（2732）擴大北美市場布局，旗下「Chatime日出茶太」攜手「Sunny up春上」首度以雙品牌直營模式進軍美國，首店已於當地時間9月12日在德州休士頓開幕，並導入手搖飲、布丁蛋糕、鹹酥雞等台式餐飲。

六角表示，休士頓店將作為北美市場營運示範點，今年日出茶太全美門市並將突破20家。

六角董事長王耀輝昨（14）日表示，選擇德州第一大城休士頓開出雙品牌直營店，主要看中德州位居美國中部的地理位置，有利未來跨州供應鏈管理及向外拓展門市；加上德州人口及經濟規模龐大，近年AI、半導體及再生能源等產業發展，也帶動人口與消費動能。

不同於日出茶太過去在美國以單一手搖飲品牌展店，此次休士頓新店結合春上的布丁蛋糕，並加入鹹酥雞等台式茶點，測試複合式店型。王耀輝指出，雙品牌直營店將著重品牌直營管理及產品在地化，並透過標準化流程建立北美市場營運模式，作為後續拓展據點的示範店。