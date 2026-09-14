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竣邦下半年出貨放量

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

竣邦-KY（4442）接單結構出現轉變，將進一步切入國際品牌訂單量更大、產品生命周期更長的核心系列產品（Core Item），有望提高訂單穩定度及營收能見度；同時新客戶訂單陸續放量，工裝、袋材等新領域也開始貢獻，成為後續營運成長動能。

竣邦昨（14）日表示，隨產品開發、供應鏈整合及交付能力獲得客戶認可，與既有品牌客戶的合作已從季節性或特定專案產品，逐步擴大至Core Item。相較過去產品，Core Item具有訂單量較大、產品生命周期較長等特性，也意味與品牌客戶的合作進一步深化。

目前竣邦前十大品牌客戶中，運動領域相關客戶占比已達約六成，高於去年初約五成。核心產品訂單延續，加上新開發專案陸續放量，帶動8月運動領域銷售規模創單月新高。

除了既有客戶接單結構升級，竣邦近年布局袋材、工裝等新領域也逐步看到成果，新客戶訂單規模持續擴大；戶外領域方面，下半年品牌客戶下單及拉貨力道同步升溫，營運成長來源進一步擴大。

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