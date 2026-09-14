興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達24萬3,598張，中籤率約0.43%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達5,480.95億元，市場推估今天申購張數有望達32萬張，凍結資金上看7,200億元，中籤率將僅剩約0.32%。

2026-09-14 15:57