亞昕國際開發（5213）整併全虹建設宣告完成，原本全虹建設旗下逾200億元建案總銷與未來逾50億元潛在獲利，將全面納入母公司。

亞昕昨（14）日表示，相關股權轉換及法定程序已完成，預計今日發行新股上櫃掛牌，整併後亞昕將100%持有全虹建設，進一步集中資產、營收及獲利。

亞昕總裁姚連地表示，此次整併將全虹建設長期布局的新北、台中精華區資產完整納入亞昕體系，未來相關建案營收與獲利均可由母公司完整認列，有助提升營收規模及每股盈餘表現。

全虹建設目前主要建案包括台中「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「亞昕昕富琚」及「新莊A4企業總部」等。法人估算，若以出售價值計算，相關建案總銷規模超過200億元，未來潛在獲利可望逾50億元，整併後將全數歸入亞昕，預計成為未來三年主要成長動能之一。

此次整併也使亞昕的資產及開發規模進一步集中。目前亞昕在手案量約2,000億元，每年均有百億元以上完工量，營運能見度已延伸至未來五年。公司近年持續聚焦雙北及台中市場，並由單純住宅開發逐步擴大至商辦、飯店及收益型不動產。

其中，新莊副都心機捷A4站旁企業總部，總樓地板面積約1.13萬坪，將採「只租不賣」策略，除保留兩層自用，其餘商辦及車位均規劃出租。依目前區域租金行情估算，每年可貢獻逾2.5億元固定收益。

加上林口亞昕福朋喜來登飯店租金收入，亞昕目前固定收益型資產每年可帶來逾3億元經常性現金流，降低營運對住宅完工入帳時點的依賴。

住宅方面，新北三重「亞昕昕富琚」今年第1季進場潛銷，銷售進度符合公司預期；台中北屯及北區的「亞昕一緻」、「亞昕丰山」銷售率均已突破九成，預計分別於2026年及2028年完工，陸續挹注營收及現金流。

亞昕表示，未來仍將持續擴大長期投資項目，除商場、飯店及海外酒店式公寓等固定收益型資產外，持股約9.5%的佳穎精密亦為轉投資布局之一。

佳穎精密今年起進入新一波成長周期，下半年德國、韓國兩項專案預計開始放量生產，公司預期今、明兩年營運可望明顯成長，未來也將成為亞昕的另一項營運來源。