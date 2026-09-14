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聯成搶攻低碳商機

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

聯成（1313）攜手全球化工大廠巴斯夫推動低碳布局，鎖定低碳可塑劑及亞太供應鏈商機，強化產品差異化與下游客戶接單競爭力。

聯成日前與巴斯夫簽署低產品碳足跡策略合作意向書，雙方合作由原料、催化劑供應，進一步延伸至低碳原料及產品碳足跡管理。此次合作延續雙方2024年簽署的合作備忘錄，合作內容由異辛醇、正丁醇及催化劑供應，進一步納入低產品碳足跡產品。

巴斯夫將由廣東湛江一體化基地提供低碳足跡羰基合成醇及其他永續產品，透過一體化製程、製程改善及100%再生電力降低產品碳排。

對聯成而言，異辛醇及正丁醇都是可塑劑重要上游原料，上游原料碳排降低，可直接反映在聯成產品碳足跡，並協助下游客戶降低Scope 3.1，也就是採購商品與服務產生的碳排。

聯成化科總經理畢淑蒨表示，雙方在低產品碳足跡產品上的合作，有助加速產業低碳轉型，並回應下游客戶持續提高的永續需求。

聯成為亞洲主要可塑劑及酸酐製造商之一，產品廣泛應用於電線電纜、建材、汽車及塑膠製品。隨國際品牌及製造業客戶提高供應鏈減碳要求，產品碳足跡逐步成為採購條件之一。

此次與巴斯夫深化合作後，聯成可結合巴斯夫湛江基地的低碳原料供應，以及自身既有可塑劑產能與客戶基礎，提前建立低碳可塑劑供應能力，作為拓展亞太市場及高附加價值產品的重要布局。

低碳 聯成 碳足跡

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